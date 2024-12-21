Какая эффектная: Екатерина Кухар в розовой шубе и с красивым макияжем позировала в фотосессии

Прима-балерина продемонстрировала гламурный аутфит.
Екатерина Кухар снялась в новой фотосессии и показала несколько снимков фолловерам в Instagram.
Прима-балерина предстала перед объективом фотокамеры в гламурном образе. Она позировала в розовой шубе тедди. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах.
"Делайте добрые дела и пусть вселенная разбирается с остальным", – подписала Кухар фото.
Напомним, Екатерина Кухар очаровала нежным и красивым аутфитом в свадебном платье.
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