Какая эффектная: Екатерина Кухар в розовой шубе и с красивым макияжем позировала в фотосессии

Екатерина Кухар снялась в новой фотосессии и показала несколько снимков фолловерам в Instagram.

Прима-балерина предстала перед объективом фотокамеры в гламурном образе. Она позировала в розовой шубе тедди. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Екатерина Кухар

"Делайте добрые дела и пусть вселенная разбирается с остальным", – подписала Кухар фото.

Екатерина Кухар

Напомним, Екатерина Кухар очаровала нежным и красивым аутфитом в свадебном платье.

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