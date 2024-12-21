Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Какая эффектная: Екатерина Кухар в розовой шубе и с красивым макияжем позировала в фотосессии

Какая эффектная: Екатерина Кухар в розовой шубе и с красивым макияжем позировала в фотосессии

Какая эффектная: Екатерина Кухар в розовой шубе и с красивым макияжем позировала в фотосессии

Екатерина Кухар

Прима-балерина продемонстрировала гламурный аутфит.

Екатерина Кухар снялась в новой фотосессии и показала несколько снимков фолловерам в Instagram.

Прима-балерина предстала перед объективом фотокамеры в гламурном образе. Она позировала в розовой шубе тедди. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Екатерина Кухар / ©
Екатерина Кухар

"Делайте добрые дела и пусть вселенная разбирается с остальным", – подписала Кухар фото.

Екатерина Кухар / ©
Екатерина Кухар

Напомним, Екатерина Кухар очаровала нежным и красивым аутфитом в свадебном платье.

Читайте также:

Екатерина Кухар намекнула на новые отношения! Кем занято сердце примы-балерины? – ЖВЛ представляет

Екатерина Кухар намекнула на новые отношения! Кем занято сердце примы-балерины? – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация