Какая эффектная: Хлое Кардашьян белым мини-платьем подчеркнула стройные загорелые ноги

Звезда реалити в сексуальном аутфите пришла на праздничную вечеринку своей сестры.

Хлое Кардашьян попала в объективы папарацци возле ресторана Funke в Беверли-Хиллз, куда она приехала на вечеринку по случаю празднования дня рождения ее сестры Ким Кардашьян.

Хлое выглядела эффектно. Она надела белое мини-платье с американским проемом. Наряд идеально подчеркнул ее сексуальные формы и стройные загорелые ноги.

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

Кардашьян была обута в питоновые туфли на шпильках. Аутфит красавица дополнила белой сумкой Birkin. Она распустила волосы, сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и надела оранжевые очки. Длинный французский маникюр, драгоценные браслеты и кольцо завершили лук Хлое.

Напомним, именинница Ким Кардашьян выбрала для вечеринки красное платье с вырезами, шнуровками и сексуальным декольте.

Читайте также: