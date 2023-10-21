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Какая эффектная: Хлое Кардашьян белым мини-платьем подчеркнула стройные загорелые ноги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Какая эффектная: Хлое Кардашьян белым мини-платьем подчеркнула стройные загорелые ноги

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

Звезда реалити в сексуальном аутфите пришла на праздничную вечеринку своей сестры.

Хлое Кардашьян попала в объективы папарацци возле ресторана Funke в Беверли-Хиллз, куда она приехала на вечеринку по случаю празднования дня рождения ее сестры Ким Кардашьян.

Хлое выглядела эффектно. Она надела белое мини-платье с американским проемом. Наряд идеально подчеркнул ее сексуальные формы и стройные загорелые ноги.

Хлое Кардашьян / © Getty Images
Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

Кардашьян была обута в питоновые туфли на шпильках. Аутфит красавица дополнила белой сумкой Birkin. Она распустила волосы, сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и надела оранжевые очки. Длинный французский маникюр, драгоценные браслеты и кольцо завершили лук Хлое.

Напомним, именинница Ким Кардашьян выбрала для вечеринки красное платье с вырезами, шнуровками и сексуальным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
150
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