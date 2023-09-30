Какая эффектная: Илона Гвоздева блестящим мини-платьем с пайетками подчеркнула стройные ноги

Победительница "Танцев со звездами" выбрала для своего появления на музыкальной премии красивый лук.

Илона Гвоздева посетила музыкальную премию MUZVAR AWARDS, состоявшуюся в столичном МЦКИ.

На звездной дорожке танцовщица появилась в эффектном образе. На ней было черное мини-платье, расшитое золотыми пайетками. Наряд был украшен цветочными аппликациями, имел глубокое декольте со стразами и бахрому из перьев на манжетах и подоле. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Илоны.

Илона Гвоздева

Аутфит хореограф дополнила черными туфлями и черным клатчем с серебряно-золотой вышивкой.

Гвоздева сделала прическу на одну сторону и нежный макияж, а в ушах были золотые серьги-цепочки.

Напомним, на благотворительном бранче UWU Илона Гвоздева предстала в стильном костюме от украинского бренда 25 Union, состоявшего из штанов-клеш и традиционного фартука с символическим орнаментом, бахромой и поясом.

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