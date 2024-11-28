Какая эффектная: испанская актриса в платье со стразами и вырезами сияла на фотоколле в Мадриде

Испанская актриса Мар Саура посетила фотоколл ELLE for Future 2024, который состоялся в отеле Four Seasons в Мадриде.

Перед фотографами она предстала в эффектном вечернем образе. На ней было полупрозрачное платье макси, полностью украшенное стразами. Наряд имел вырез над и под грудью. В нем Мар выглядела стройно и привлекательно.

Мар Саура / Фото: Getty Images

Аутфит Саура дополнила красивыми босоножками с ремешками в виде золотых веточек. Она сделала прическу с локонами, насыщенный макияж глаз, молочный маникюр и красный педикюр. На пальцах сияли кольца с камнями.

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