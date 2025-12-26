- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
33
- 33
1 мин
- 1 мин
Какая эффектная: Кайли Миноуг в образе Санты сняла видео возле елки
57-летняя артистка в праздничном наряде поздравила своих фолловеров с Рождеством.
Кайли Миноуг записала для своих подписчиков короткое видео возле елки, на котором поздравила всех с Рождеством.
Артистка предстала перед камерой в образе Санты. На ней был праздничный красно-белый наряд с капюшоном, который она дополнила красными перчатками, черным широким кожаным поясом-корсетом и полосатыми леггинсами, которые напоминали конфетные палочки. Обута она была в черные ботфорты с белым мехом.
Миноуг сделала прическу с локонами и насыщенный макияж с акцентом на красной помаде.
«Счастливого Рождества и счастливых праздников всем! Посылаю всю любовь», — подписала артистка видео.
