Какая эффектная: Кайли Миноуг в образе Санты сняла видео возле елки

57-летняя артистка в праздничном наряде поздравила своих фолловеров с Рождеством.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг записала для своих подписчиков короткое видео возле елки, на котором поздравила всех с Рождеством.

Артистка предстала перед камерой в образе Санты. На ней был праздничный красно-белый наряд с капюшоном, который она дополнила красными перчатками, черным широким кожаным поясом-корсетом и полосатыми леггинсами, которые напоминали конфетные палочки. Обута она была в черные ботфорты с белым мехом.

Миноуг сделала прическу с локонами и насыщенный макияж с акцентом на красной помаде.

«Счастливого Рождества и счастливых праздников всем! Посылаю всю любовь», — подписала артистка видео.

Напомним, Кайли Миноуг появилась на красной дорожке в платье с прозрачными вставками от бренда Tamara Ralph.

