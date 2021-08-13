Какая эффектная: Ксения Мишина изумрудным платьем подчеркнула стройные ноги

Актриса и экс-"Холостячка" продолжает хвастаться своими образами на съемках.

Ксения Мишина продемонстрировала новый аутфит, в котором она приняла участие в съемках развлекательного шоу.

В Instagram Stories актриса появилась в коротком изумрудном платье на одно плечо, которое прекрасно сидело на ее изящной фигуре и подчеркнуло стройные ноги.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

Волосы Мишиной собрали в гладкий пучок и сделали насыщенный вечерний макияж.

В ушах у нее сначала были большие золотые серьги-кольца, а затем она их сменила на серьги поменьше в виде змей.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

А в прошлый раз Ксения подчеркнула фигуру кожаным темно-бордовым платьем-бюстье длины миди от украинского дизайнера Olya Mak. К наряду она надела длинные кожаные перчатки.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

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Эффектные образы Ксении Мишиной (20 фото)

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