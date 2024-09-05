Какая эффектная: Николь Кидман в блестящем платье с глубоким декольте сияла на премьере фильма

57-летняя актриса в красивом наряде продемонстрировала свою стройную фигуру.
Николь Кидман после эффектного появления на Венецианском кинофестивале приехала в Лос-Анджелес на премьеру телевизионного мини-сериала "Идеальная пара" (The Perfect Couple), основанного на одноименном романе Элин Хильдербранд.
Перед публикой она предстала в блестящем платье цвета эспрессо от бренда Ferragamo. Наряд имел халтер и глубокое декольте. На одно плечо звезда накинула черный жакет с атласными лацканами. Она выглядела стройно и эффектно.
Аутфит Кидман дополнила туфлями Paris Texas. У нее была объемная укладка с локонами, нежный макияж и золотые серьги от Messika.
Напомним, на кинофестивале в Венеции Николь Кидман вышла на красную дорожку в лаконичном черном платье по фигуре от бренда Balenciaga. В похожем пллатье ранее выходила в свет Ким Кардашьян.
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