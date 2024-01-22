Какая эффектная: Рианна в бриллиантах и черном ансамбле от Dior пришла на Парижскую неделю моды

Рианна посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2024 года Модного дома Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Поп-дива появилась на фєшн-ивенте в эффектном образе total black от французского бренда. На ней была объемная муаровая куртка на забор с широким отворотом и такая же юбка-карандаш. Подпоясалась Рири черным кожаным поясом.

Аутфит артистка дополнила черной кепкой, черными кожаными перчатками, белыми туфлями с ремешками на щиколотках и на шпильках, а также черной сумочкой Lady Dior.

Рианна / Фото: Getty Images

Рианна распустила волосы, сделала насыщенный макияж, одела в уши бриллиантовые серьги, на шею – бриллиантовое колье, а на ногу – два браслета с бриллиантами.

К слову, девять лет назад Рианна стала первой чернокожей женщиной-моделью французского бренда Dior.

Напомним, папарацци подловили Рианну во время отдыха с семьей в горах.

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