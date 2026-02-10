Какая эффектная: Сидни Суини джинсовым мини-платьем подчеркнула стройную фигуру

Сидни Суини / © Getty Images

Папарацци подловили Сидни Суини, когда она приехала на мероприятие в Нью-Йоркскую фондовую биржу в Нью-Йорке. Актриса является лицом осенней кампании 2025 бренда American Eagle Outfitters (AEO), акции которого торгуются на NYSE. Кстати, из-за своего участия в этой промокампании она встряла в громкий скандал.

Актриса вышла из машины в джинсовом мини-платье приталенного силуэта, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел имитацию корсета, длинные рукава, воротник, черные пуговицы и складки на юбке.

Сидни Суини / © Getty Images

Аутфит Суини дополнила черными высокими остроносыми сапогами на шпильках, капроновыми колготами и черной прямоугольной сумкой с золотой фурнитурой. У нее была красивая прическа с локонами, нежный макияж, черные солнцезащитные очки на лице и золотые кольца на руках.

Напомним, Сидни Суини появилась на мероприятии в винтажном кремовом платье от американского дизайнера Сейл Чепмен.