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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Какая эффектная женщина: Сальма Хайек в леопардовом блахоне сходила на мероприятие Gucci

Лук в стиле хищника привлек особое внимание.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Getty Images

Актриса Сальма Хайек посетила частный ужин, организованный брендом Gucci в честь своего глобального посла — итальянского теннисиста Янника Синнера — в Лондоне.

Звезда надела на мероприятие платье-балахон, которое привлекло к себе все внимание публики, поскольку было с леопардовым принтом. Сальма дополнила свой образ черной кожаной сумкой и босоножками на высокой платформе.

Сальма Хайек / © Getty Images

Сальма Хайек / © Getty Images

Изысканности образу придавали простая прическа звезды с легкими волнами, макияж, а также украшения с жемчугом и бриллиантами, которые украшали её шею и руки.

Этот образ актрисы очень напоминал тот, который носила также Дженнифер Кулидж на мероприятии, посвященном сериалу «Элль».

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

Дженнифер Кулидж / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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