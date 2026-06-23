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- Шоу-бизнес
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Какая эффектная женщина: Сальма Хайек в леопардовом блахоне сходила на мероприятие Gucci
Лук в стиле хищника привлек особое внимание.
Актриса Сальма Хайек посетила частный ужин, организованный брендом Gucci в честь своего глобального посла — итальянского теннисиста Янника Синнера — в Лондоне.
Звезда надела на мероприятие платье-балахон, которое привлекло к себе все внимание публики, поскольку было с леопардовым принтом. Сальма дополнила свой образ черной кожаной сумкой и босоножками на высокой платформе.
Изысканности образу придавали простая прическа звезды с легкими волнами, макияж, а также украшения с жемчугом и бриллиантами, которые украшали её шею и руки.
Этот образ актрисы очень напоминал тот, который носила также Дженнифер Кулидж на мероприятии, посвященном сериалу «Элль».