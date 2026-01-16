- Дата публикации
Какая эффектная: звезда фильма "Одна битва за другой" Чейз Инфинити в латексном ансамбле попала под прицел папарацци
25-летняя актриса сходила на развлекательное шоу.
Молодая звезда Чейз Инфинити попала в объективы папарацци, когда шла на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в Лос-Анджелесе. Актриса выглядела эффектно и была в отличном настроении.
Чейз выбрала для своего появления в эфире черный латексный ансамбль. Он состоял из сетчатого топа без рукавов, с высокой горловиной и волнистой баской и фактурной юбки миди с объемной рюшей. Талию красавица подчеркнула черным поясом с золотой пряжкой.
Лук Инфинити дополнила черными капроновыми колготами и черными остроносыми туфлями с ремешками и на шпильках. У девушки была пышная прическа с кудрями, макияж с бежевой помадой и бледно-розовый маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки — кольцами.
Напомним, Чейз Инфинити на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз появилась в кастомном оригинальном наряде от Модного дома Louis Vuitton.