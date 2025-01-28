Какая элегантная: Лили-Роуз Депп в твидовом костюме с перьями пришла на показ Chanel

Лили-Роуз Депп посетила показ Chanel Haute Couture весна-лето 2025, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Там девушка появилась в элегантном твидовом костюме, в котором сочетались черный, белый и розовый цвета. Наряд состоял из приталенного жакета с рукавами три четверти, украшенного черными перьями и камнями, и юбки-карандаша. Обута она была в атласные серые босоножки на шпильках с жемчужинами.

Лили-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Аутфит Лили-Роуз дополнила черными капроновыми колготами и черной стеганной сумкой Chanel с золотистой фурнитурой.

Депп распустила волосы, накрасила губы нюдовой помадой и надела на лицо черные очки.

Напомним, Лили-Роуз Депп попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. На ней была серая дубленка, полосатая водолазка и голубые рваные джинсы.

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