Какая фигура: 50-летняя Виктория Бекхэм примерила пикантное боди

Звезда снялась для рекламы своего нового парфюма.
Бренд косметики и парфюмерии Victoria Beckham Beauty 50-летней певицы, экс-участницы группы Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм выпустил новый аромат - 21:50 Rêverie, в рекламе которого она сама и снялась.
В Instagram появилось видео с бэкстейджа съемок. Звезда позировала на песке на фоне грозового неба.
Виктория одета в одно лишь черное боди, которое пикантно расстегнуто. Ее фигура выглядит потрясающе.
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"Мой новый аромат, 21:50 Rêverie, глубокий, соблазнительный и невероятно личный. Темная, сырая ваниль и бобы тонка с табачными листьями и кедром. Я создала этот аромат в сотрудничестве с мастером-парфюмером Жеромом Эпинеттом, чтобы пробудить воспоминания о моменте личного возрождения и мечтательном состоянии", - рассказала Бекхэм.
Напомним, ранее роскошная Виктория Бекхэм посетила церемонию в Париже - мероприятие BoF 500, на котором вручали награды самым влиятельным деятелям культуры со всего мира, которые формируют модную индустрию. Звезду сфотографировали папарацци, когда она выходила из своего отеля и направлялась к автомобилю в сопровождении охраны. Виктория была одета в эффектный белоснежный костюм-смокинг от своего бренда.
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