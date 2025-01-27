Какая красавица: 20-летняя дочь Беллуччи и Касселя в бодb с вырезами на талии пришла на фэшн-шоу

Дева Кассель побывала на показе бренда Dior, амбассадором которого она является с 2024 года.
Старшая дочь Моники Беллучичи и Венсана Касселя – 20-летняя Дева Кассель – посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2025 Модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Девушка появилась там в стильном образе от французского бренда. На ней был костюм графитового оттенка, состоящий из жакета и широких брюк с белыми лампасами и стрелками. А еще на ней было черное боди с вырезами на талии и черный кожаный пояс.
Наряд Дева сочетала с удобными черно-белыми кроссовками. Шею она украсила серебряной длинной цепочкой. Девушка сделала укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и бежевой помадой и черный маникюр.
Дева – настоящая красавица с пронзительным взглядом. И с каждым годом она все больше становится похожа на свою звездную маму, а ее уникальный стиль делает ее все ярче.
Напомним, Дева Кассель продолжает успешно развивать свою модельную и актерскую карьеру. Она снялась уже для многих глянцев и регулярно участвует в модных показах. В 2023 году Кассель снялась в главной роли полнометражного фильма "Прекрасное лето". А в прошлом году она стала амбассадором Dior, представляя не только одежду, но и косметическую линию.
Читайте также:
- Девочка выросла: дочь Беллуччи и Касселя показала кадры из глянцевого фотосета
- Почти как мама: дочь Моники Беллуччи – Дева Кассель – снялась в новом пикантном фотосете
- Дочь Моники Беллуччи – Дева – снова украсила страницы глянца