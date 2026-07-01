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- Шоу-бизнес
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Какая красавица: беременная Энн Хэтэуэй в красном наряде попала в объектив папарацци
Она сияла с головы до ног.
Энн Хэтэуэй, недавно объявившая о беременности, впервые появилась на публике и продемонстрировала округлившийся живот. Для актрисы этот ребенок станет третьим, и она родит его в 43 года.
По лицу знаменитости видно, что она невероятно счастлива — улыбка не сходила с ее лица. Поскольку это был один из её первых выходов в свет после объявления новости, актриса решила поразить всех своим стилем. Энн выбрала яркие цвета, в частности красный — сочный летний оттенок, который ей невероятно идет.
Костюм Энн был от бренда Ashlyn Bennett и состоял из брюк и топа; кроме того, актриса держала в руке жакет и была обута в босоножки. Эффектной и дорогой частью её образа стали золотые украшения от Bvlgari, которые привлекали к себе внимание.
Кроме того, актриса продемонстрировала образ в красном наряде от Ashlyn Bowes с баской. Она улыбалась фотографам, махала рукой и совсем не пыталась скрыть заметно округлившийся живот. В руке у актрисы была сумка в форме сердца от Alaia.