Какая красавица: Марго Робби в золотом платье со шлейфом сияла на Met Gala в Нью-Йорке

Марго Робби / © Associated Press

Реклама

Марго Робби посетила одно из самых громких событий мира богатых и знаменитых — ежегодный благотворительный бал Met Gala, проводившийся в Нью-Йорке. Актриса надела на мероприятие платье от Модного дома Chanel, которое ей эксклюзивно создали.

На мероприятии она появилась после трехлетнего перерыва и прошла по лестнице Метрополитен-музея в золотом наряде. Платье было разработано новым креативным директором модного дома Матье Блази, имело драпированный, облегающий лиф и струящуюся юбку, а также нежный шлейф, украшенный аппликациями из цветочных лепестков того же золотистого оттенка.

Марго Робби / © Associated Press

Как сообщает Vogue, на создание платья было использовано почти 1100 элементов вышивки, а в целом его создание заняло 761 час. Робби дополнила образ кольцом на каждой руке и парой сережек-подвесок с камнями, а также аккуратно собрала свои светлые волосы в высокую прическу и уложила челку на бок.

Реклама

Дрескод нынешнего Met Gala — «Мода — это искусство» — связан с весенней выставкой 2026 года в Метрополитен-музее под названием «Искусство костюма».

Новости партнеров