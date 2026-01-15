Какая красавица: звезда сериала "Бриджертоны" Ханна Додд сияла на премьере четвертого сезона

Ханна Додд / © Associated Press

30-летняя Ханна Додд вернется к своей роли Франчески Бриджертон в популярном сериале Netflix. Презентация нового четвертого сезона состоялась в Париже и актриса вышла на фотоколл вместе с другими актерами проекта.

Ханна выбрала для мероприятия не платье, а креативный ансамбль от бренда Giambattista Valli из коллекции весна-лето 2026, который включал пышную юбку миди и топ на пуговицах. Обе вещи выполнены из жатой фактурной ткани.

Лаконичный образ актриса дополнила классическими туфлями-лодочками, очень нежным макияжем и романтическими украшениями в виде маленьких цветов.

Ханна в сериале пока имела не очень много экранного времени и снялась лишь в восьми эпизодах, однако ожидается, что ее истории любви будет посвящен шестой сезон сериала.