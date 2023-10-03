Какая красавия: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк умилил видео с подросшей дочерью

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – опубликовал в Instagram видео со своей 2-летней дочерью Арианой. Девочка заметно подросла и стала очень похожа на свою маму – модель Дашу Хлистун.

На видео Ариана бегает по квартире во взрослых футболках и играет с папой.

Подписчики в восторге от видео:

"Папин цветочек, мамино солнышко, сладенькая доченька", "Какая милая девочка", "Уже бегает — как время быстро летит", "Ого, как уже девочка выросла", "Мамина и папина принцесса, такая уже взрослая, чужие детки быстро растут ", – написали они.

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