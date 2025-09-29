ТСН в социальных сетях

Какая красивая: 92-летняя Джоан Коллинз в ресторане сфотографировалась со своим "молодым" портретом

Легендарная голливудская актриса показала, как выглядела в молодости.

Джоан Коллинз опубликовала в Instagram новую фотографию, сделанную в ресторане, когда она пришла туда поужинать. Актриса позировала за столом, а на фоне висел ее красивый черно-белый портрет, на котором она изображена в молодом возрасте. На снимке она была изображена с объемной укладкой и множеством украшений на руках и с серьгами в ушах.

"Чувствую себя хорошо, сидя под одним из моих любимых портретов в одном из моих любимых ресторанов", - подписала актриса фото.

На ужин Коллинз надела элегантный черный жакет с пуговицами с камнями и блузку с "хищным" принтом. Волосы она собрала в прическу, украсив ее черной повязкой. Актриса сделала насыщенный макияж с красной помадой и завершила лук золотыми серьгами.

