Какая красивая: американская звезда реалити подчеркнула стройные ноги твидовой мини-юбкой

Звезда 5-го сезона американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

30-летняя красавица выглядела прекрасно в твидовом розовом костюме в черную клетку, который состоял из укороченного жакета и мини-юбки, и черных капроновых колготах. Юбка идеально подчеркнула стройные и длинные ноги актрисы. В этом наряде она также сверкнула плоским животом.

Образ Лазкани дополнила черными лакированными стрипами и черной сумкой. Звезда сделала себе укладку, насыщенный красивый макияж, уши украсила массивными бриллиантовыми серьгами и завершила лук длинным красным маникюром.

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

Напомним, Selling Sunset – это реалити-шоу о рынке недвижимости в Лос-Анджелесе. Оно вышло на Netflix в 2019 году и сразу же приобрело популярность.

В центре сюжета шоу – команда грозных женщин-брокеров из офиса Oppenheim Group агентства недвижимости с бульвара Сансет. Они продают многомиллионные особняки звездам и миллиардерам.

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