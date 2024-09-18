Какая красивая: Деми Мур в роскошном платье-бюстье представила фильм "Субстанция"

61-летняя актриса в интересном наряде от Oscar de la Renta появилась на премьере своей новой работы.

Деми Мур посетила в Лос-Анджелесе премьеру сатирического хоррор-триллера режиссера Кароли Фаржа "Субстанция", в котором сыграла главную роль.

На красной дорожке актриса продемонстрировала эффектный образ. На ней было интересно красное платье-бюстье из весенней коллекции 2024 года бренда Oscar de la Renta. Наряд был покрыт красными деталями, похожими на лепестки, и черной каймой, напоминавшей витражи.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Платье прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру, красивый бюст и хрупкие ключицы.

Деми Мур / Фото: Associated Press

У Деми была красивая прическа с локонами и макияж с пышными ресницами. Зону декольте и руки она смазала глиттером.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Аутфит Мур дополнила бриллиантовыми украшениями: длинными серьгами, браслетами и кольцами.

Поддержать звездную маму пришли ее дочери от Брюса Уиллиса – Скаут, Таллула и Румер.

Деми Мур с дочерьми – Скаут, Таллула и Румер / Фото: Associated Press

Деми также позировала со своими коллегами по ленте.

Маргарет Кволли, Коралли Фаргит, Деннис Квейд и Деми Мур / Фото: Associated Press

О фильме:

Фильм "Субстанция" – сенсация Каннского кинофестиваля, который получил приз за лучший сценарий.

В картине также сыграла Маргарет Кволли, известная по ролям в "Бедные создания", "Однажды в Голливуде" и "Горничной", и Деннис Квейд ("GIJoe: Атака кобры", "Жизнь и цель собаки", "Замкнутый круг"), который в последний момент перед стартом съемок заменил скончавшегося в мае 2022 года своего друга Рэя Лиотту.

Маргарет Кволли, Коралли Фаргит, Деннис Квейд и Деми Мур / Фото: Associated Press

По сюжету ленты Элизабет Спаркл (Деми Мур) – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар" ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает найти младшую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью (Маргарет Кволли): младше, красивее, совершеннее... И последствия этого становятся удивительно непредсказуемыми.

В украинский прокат хоррор-триллер "Субстанция" выйдет 10 октября.

Читайте также: