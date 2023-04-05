Какая красивая: Дита фон Тиз вечерним платьем с вышивкой подчеркнула сексуальную фигуру

Дита фон Тиз посетила модную выставку Crown To Couture в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Дива бурлеска появилась там в эффектном аутфите. На ней было вечернее черное платье макси от бренда Jenny Packham, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную стройную фигуру. Наряд был расшит золотистой вышивкой из бисера и камней, а также имел пикантный V-образный вырез.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила изысканными черными перчатками и клатчем. Она сделала ретро-прическу и насыщенный макияж с красной помадой и черными стрелками. В ушах были элегантные золотые серьги с бриллиантами.

Напомним, на церемонии награждения Olivier Awards в Королевском Альберт-Холле Дита предстала в серебряном платье с пайетками и камнями и сексуальным декольте.

Читайте также: