Какая красивая: Джулия Робертс в роскошном вечернем луке вышла на красную дорожку

На 28-ю церемонию вручения премии, которая прошла в отеле Fairmont Century Plaza 55-летняя актриса приехала в черном длинном платье Schiaparelli с золотой вышивкой пайетками на декольте и рукавах.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Скромный, но эффектный лук звезда дополнила вечерним макияжем, акцентировав внимание на веках и сделала красивую укладку локонами, покрасив волосы в жгучий рыжий цвет.

Завершали образ красотки украшения от Chopard.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Робертс была номинирована на лучшую женскую роль в мини-сериале за работу сериале "Газлит", который также был номинирован на лучший мини-сериал. Это американский художественный телесериал, рассказывающий об Уотергейтском кризисе (политический скандал в США 1972—1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона). Главные роли в нем сыграли Шон Пенн и Джулия Робертс.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Читайте также: