Какая красивая: Эмили Блант в оранжевом платье сияла на премьере фильма

Эмили Блант посетила в Лос-Анджелесе премьеру комедийного экшена "Каскадер", в котором сыграла главную роль.

На красной дорожке актриса появилась в ярком аутфите. На ней было оранжевое асимметричное платье, расшитое бисером, от бренда Armani Privé, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Наряд Блант дополнила золотистыми босоножками с плетением от Alexandre Birman, золотыми браслетами с камнями, кольцами и элегантными серьгами. Она сделала объемную укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. Эмили выглядела очень красиво.

О фильме:

Это история о Джоди Морено (Эмили Блант), которая снимает свою первую ленту как режиссер, и о каскадере Колте (Райан Гослинг), который дублирует главного актера этого фильма. Колт выполняет сложные трюки, прыгает с высоты и постоянно рискует своей жизнью для эффектных киносценов.

Джоди очень волнуется, ведь хочет, чтобы ее первый фильм получился лучшим. Ее все время поддерживает Колт, с которым у нее были романтические отношения, но их чувства никуда не исчезли. И тут вдруг главный актер картины исчезает. Морено не может завершить съемку своего фильма без него, а Колт соглашается на авантюру и отправляется на поиски пропавшего актера.

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