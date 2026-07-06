Какая красивая: Энн Хэтэуэй в васильковом платье продемонстрировала беременный живот на премьере фильма "Одиссея"

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Энн Хэтэуэй очаровала своим невероятным внешним видом на премьере нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея», которая состоялась в Лондоне.

Актриса была одета в роскошное плиссированное платье василькового цвета свободного кроя.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Главным изысканным акцентом наряда был объемный лиф без бретелек, выполненный из полупрозрачного плиссированного шифона. Драпировка напоминала раскрывшиеся лепестки цветка, а в центре композиции красовался декоративный цветок, украшенный кристаллами.

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Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Особое внимание привлекал и силуэт платья, который деликатно подчеркивал беременность актрисы. Во время фотосессии Энн нежно держала руки на животе и радостно улыбалась.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

У звезды была красивая прическа с объемом у корней и макияж с помадой малинового оттенка, которая создала эффектный контраст с нежным нарядом.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Уши Хэтэуэй украшали элегантные серьги с бирюзовыми камнями, а на руках были кольца с зелеными, синими и белыми камнями.

© Associated Press

На премьере Энн также с удовольствием позировала вместе с коллегами по фильму — Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Зендеей, Люпитой Нионго, Робертом Паттинсоном и Шарлиз Терон.

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© Associated Press

Напомним, на фотосессии «Одиссеи» Энн Хэтэуэй сияла в воздушном белом платье из коллекции Blumarine Resort 2027.

Кстати, в украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.

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