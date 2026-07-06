- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая красивая: Энн Хэтэуэй в васильковом платье продемонстрировала беременный живот на премьере фильма "Одиссея"
43-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, подчеркнула округлый живот эффектным нарядом.
Энн Хэтэуэй очаровала своим невероятным внешним видом на премьере нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея», которая состоялась в Лондоне.
Актриса была одета в роскошное плиссированное платье василькового цвета свободного кроя.
Главным изысканным акцентом наряда был объемный лиф без бретелек, выполненный из полупрозрачного плиссированного шифона. Драпировка напоминала раскрывшиеся лепестки цветка, а в центре композиции красовался декоративный цветок, украшенный кристаллами.
Особое внимание привлекал и силуэт платья, который деликатно подчеркивал беременность актрисы. Во время фотосессии Энн нежно держала руки на животе и радостно улыбалась.
У звезды была красивая прическа с объемом у корней и макияж с помадой малинового оттенка, которая создала эффектный контраст с нежным нарядом.
Уши Хэтэуэй украшали элегантные серьги с бирюзовыми камнями, а на руках были кольца с зелеными, синими и белыми камнями.
На премьере Энн также с удовольствием позировала вместе с коллегами по фильму — Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Зендеей, Люпитой Нионго, Робертом Паттинсоном и Шарлиз Терон.
Напомним, на фотосессии «Одиссеи» Энн Хэтэуэй сияла в воздушном белом платье из коллекции Blumarine Resort 2027.
Кстати, в украинский прокат фильм «Одиссея» выходит 16 июля.