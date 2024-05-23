Какая красивая: Хайди Клум в персиковом платье от украинского бренда позировала на гала-вечере

Немецкая супермодель появилась на благотворительном ивенте в сопровождении своей дочери.

В рамках Каннского кинофестиваля состоялся 30-й ежегодный гала-концерт amfAR в Hotel du Cap-Eden-Roc. На традиционном гала-вечере amfAR собирали средства в поддержку проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

На мероприятие были приглашены многие звездные гости, среди которых была и Хайди Клум, которая пришла вместе со своей 20-летней дочерью Лени.

Хайди Клум с дочерью / Фото: Associated Press

Супермодель и судья America's Got Talent выглядела невероятно. Она была одета в пышное ассиметричное платье персикового оттенка с воланами из коллекции SS24 "Скорость эмоций" украинского бренда Lever Couture. Наряд обнажал одну ногу Хайди и имел шлейф, который ей помогали укладывать на полу, чтобы сделать красивые фотографии. Обута она была в светлые атласные босоножки.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Аутфит модель дополнила укладкой, зачесанной назад, макияжем с акцентом на глазах и роскошными массивными бриллиантово-изумрудными серьгами.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

На Лени было черное вязаное платье-сетка на широких бретельках, украшенное объемными цветами, от бренда Raisa Vanessa, а также черные босоножки на высоких платформах. Ей сделали аккуратную прическу и макияж с черными стрелками, в ушах у нее было бриллиантовое колье, а в ушах – бриллиантовые серьги-гвоздики.

Хайди Клум с дочерью Лени / Фото: Associated Press

Напомним, Хайди Клум побывала на мероприятии, организованном Алессандрой Амбросио и Синди Мелло в поддержку Brazilian Soul Fund и Brazil Foundation. Там она появилась в красном мини с декольте, в котором продемонстрировала стройные ноги.

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