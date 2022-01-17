Какая красивая: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк умилил фото с подросшей дочерью

Счастливый отец решил показать подписчикам свою годовалую дочь.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – умилил фолловеров новой фотографией со своей подросшей дочерью Арианой. Малышке уже 1 год и 8 месяцев.

Счастливый отец сделал селфи, когда он шел или возвращался с дочерью с прогулки. Одет пилот в черную куртку с меховым воротником, а на малышке – персиковая куртка и бело-красная шапка с помпоном.

Макс Михайлюк с дочерью / Instagram Макса Михайлюка

"Давненько нас тут не было. А мы за это время изрядно подросли", - подписал снимок Макс.

"Папина копия", "Красотка", "Такая сладкая! Выросла так", "Какой она ангелочек маленький", "Ухты, какие вы взрослые", "Папина буся сладенькая", "Самое милое, что может быть - это папа с доцей", – написали в коменатриях подписчики.

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