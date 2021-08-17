Какая красивая: Катя Осадчая надела платье от украинского дизайнера на вечеринку baby shower

Какая красивая: Катя Осадчая надела платье от украинского дизайнера на вечеринку baby shower

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очень скоро станут родителями во второй раз.

На выходных ведущий устроил любимой супруге настоящий сюрприз и сам организовал вечеринку baby shower. Этот обычай пришел к нам из американской культуры и знаменует собой празднование рождения будущего ребенка. Подробнее о том, как прошла пати для беременной Кати Осадчей, мы рассказывали здесь, а сейчас хотим показать вам невероятно красивый образ ведущей.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

На Кате было очень красивое летнее платье с открытыми плечами, разрезом на подоле и цветочным принтом от дизайнера Юлии Магдыч. Наряды этого украинского бренда Осадчая носит часто. Красивый образ ведущей дополнял цветочный венок в волосах, несколько золотых подвесок и несколько браслетов на запястьях.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Выглядела Осадчая очаровательно. Мероприятие состоялось на территории их дома, куда Горбунов пригласил общих друзей, а также людей, которые красиво задекорировали место, где отдыхали гости.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

В блоге Катя поделилась и несколькими очень трогательными снимками, на которых запечатлена в объятиях мужа. Напомним, пара также воспитывает 4,6-летнего сына Ивана и старшего сына Кати от первого брака Илью.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram Кати Осадчей

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