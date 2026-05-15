Какая красивая: Леа Сейду в плиссированном платье с открытыми плечами сияла на красной дорожке
40-летняя актриса гармонично сочетала в своем аутфите черный наряд и красную помаду.
Леа Сейду посетила четвертый день Каннского кинофестиваля. Она вместе со своими коллегами презентовала драматический фильм «Нежный монстр», в котором сыграла одну из главных ролей.
Перед фотокамерами актриса предстала в черном вечернем плиссированном платье макси с открытыми плечами, с воланами и рукавами-колокольчиками.
Аутфит Леа дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были лаконичные бриллиантовые серьги, на шее — бриллиантовое колье, а на руке сияло кольцо с бриллиантами.
