Какая красивая: Риз Уизерспун надела мини-платье с пайетками

Образ звезды получился ярким, но элегантным.

Актриса Риз Уизерспун была очень милой и улыбчивой, во время нового выпуска шоу Джимми Фэллона. Она пришла рассказать о своей работе над мультфильмом "Зверопой 2", в котором озвучивала свинью Розиту.

На шоу звезда появилась в красивом вечернем образе - темно синем мини-платье с длинными рукавами, которое было полностью расшито пайетками, а спереди его украшала немного белее светлая ткань. Финальными штрихами образа стали прическа, нежный макияж, золотые украшения и черные туфли с открытым мысом.

Риз Уизерспун / Getty Images

Кстати, премьеру этого мультфильма Риз посетила со своей 22-летней дочерью Авой Филлипп, которая очень похожа на маму.

Риз Уизерспун / Getty Images

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