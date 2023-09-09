Какая красивая: роскошная Сара Джессика Паркер в лавандовом кружевном платье пришла на церемонию

58-летняя звезда сериала "Секс и город" ошеломила эффектным аутфитом.
Сара Джессика Паркер посетила ежегодную церемонию вручения премии Daily Front Row Fashion Media Awards, состоявшейся в Нью-Йорке.
Для мероприятия актриса выбрала роскошный образ. На ней было кружевное корсетное платье миди нежного лавандового цвета с пикантным декольте от бренда Oscar de la Renta. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Платье Сара гармонично скомбинировало с кислотно-желтыми туфлями, украшенными брошьми с камнями.
Лук Паркер дополнила сумкой цвета индиго с блестками. Актриса сделала красивую укладку, макияж смоки-айс и украсила уши серьгами-каффами с камнями. Синий маникюр завершил лук звезды.
Сара Джессика выглядела просто невероятно. Она с уверенностью позировала перед фотографами и дарила всем вокруг свою сияющую улыбку.
Напомним, Сара Джессика Паркер в длинном платье в цветочный принт сходила с мужем на гала-вечер.
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