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Какая красивая: роскошная Сара Джессика Паркер в лавандовом кружевном платье пришла на церемонию

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
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Какая красивая: роскошная Сара Джессика Паркер в лавандовом кружевном платье пришла на церемонию

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

58-летняя звезда сериала "Секс и город" ошеломила эффектным аутфитом.

Сара Джессика Паркер посетила ежегодную церемонию вручения премии Daily Front Row Fashion Media Awards, состоявшейся в Нью-Йорке.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press
Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Для мероприятия актриса выбрала роскошный образ. На ней было кружевное корсетное платье миди нежного лавандового цвета с пикантным декольте от бренда Oscar de la Renta. Наряд прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press
Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Платье Сара гармонично скомбинировало с кислотно-желтыми туфлями, украшенными брошьми с камнями.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press
Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Лук Паркер дополнила сумкой цвета индиго с блестками. Актриса сделала красивую укладку, макияж смоки-айс и украсила уши серьгами-каффами с камнями. Синий маникюр завершил лук звезды.

Сара Джессика выглядела просто невероятно. Она с уверенностью позировала перед фотографами и дарила всем вокруг свою сияющую улыбку.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press
Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

Напомним, Сара Джессика Паркер в длинном платье в цветочный принт сходила с мужем на гала-вечер.

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Дата публикации
Просмотры
100
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