Какая красивая: Сальма Хайек продемонстрировала образ lady in red

54-летняя актриса решила вспомнить один из своих любимых луков.
Сальма Хайек опубликовала в Instagram архивный снимок, так как выглядит на нем моложе, чем сейчас.
Актриса предстала в эффектном образе lady in red. На ней было обтягивающее платье на тонких бретельках, с кружевными вставками и сексуальным декольте.
Волосы звезды были распущены, а на лице был макияж с акцентом на красной помаде. В ушах – лаконичные серьги.
Сейчас Хайек выглядит также эффектно. Давайте вспомним ее аутфит на церемонии вручения награды Kering Women In Motion Awards, которая прошла в рамках 74-го международного кинофестиваля в Каннах.
Для мероприятия Сальма выбрала сине-черное платье от Gucci, которое было полностью расшито пайетками, а декольте наряда выполнено в форме сердца с тонкими двойными бретельками.
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