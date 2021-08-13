Какая красивая: Сальма Хайек продемонстрировала образ lady in red

54-летняя актриса решила вспомнить один из своих любимых луков.

Сальма Хайек опубликовала в Instagram архивный снимок, так как выглядит на нем моложе, чем сейчас.

Актриса предстала в эффектном образе lady in red. На ней было обтягивающее платье на тонких бретельках, с кружевными вставками и сексуальным декольте.

Волосы звезды были распущены, а на лице был макияж с акцентом на красной помаде. В ушах – лаконичные серьги.

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Сейчас Хайек выглядит также эффектно. Давайте вспомним ее аутфит на церемонии вручения награды Kering Women In Motion Awards, которая прошла в рамках 74-го международного кинофестиваля в Каннах.

Для мероприятия Сальма выбрала сине-черное платье от Gucci, которое было полностью расшито пайетками, а декольте наряда выполнено в форме сердца с тонкими двойными бретельками.

Сальма Хайек / Associated Press

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Сальма Хайек в купальниках (12 фото)

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