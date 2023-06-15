Какая красивая: Сальма Хайек в платье с пайетками и сексуальным декольте появилась на светском мероприятии

Сальма Хайек посетила шоу "Я люблю смотреть" из Trixie Mattel & Katya в The Paris Theatre в Нью-Йорке.

Перед фотокамерами звезда появилась в эффектном образе. На ней было обтягивающее платье с пайетками и без рукавов. Главным акцентом в ее луке было пышное сексуальное декольте. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Сальмы.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Наряд она скомбинировала с атласными коралловыми босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках.

Хайек распустила волосы, сделала вечерний макияж, уши украсила элегантными серьгами с камнями и завершила аутфит молочным маникюром и красным педикюром.

Напомним, Сальма Хайек попала к объективам папарацци в Нью-Йорке. Актриса надела черное платье миди с длинной бахромой от бренда Michael Kors и черный приталенный жакет.

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