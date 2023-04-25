Какая красивая: супермодель Алина Байкова сфотографировалась с флагом Украины

В этом образе она напоминала лесную нимфу.

Украинская красавица - супермодель Алина Байкова - опубликовала в Instagram патриотичный снимок, на котором была запечатлена с флагом родной страны. Девушка позировала в парке, в окружении цветущих деревьев.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

На Алине были голубые босоножки на ремешках, декорированные белыми цветами, а флаг она накинула на плечи. Также визажист и мастер по волосам сделали ей эффектный макияж с розовыми тенями и яркой помадой, а также уложили волосы в объемную прическу с легкими локонами.

Фото были сделаны в Америке, где живет Байкова, в рамках одной из ее недавних фотосессий. Поэтому, вероятно, скоро мы увидим много новых снимков от нее в подобном стиле.

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