Какая красивая: супермодель Алина Байкова сфотографировалась с флагом Украины

В этом образе она напоминала лесную нимфу.
Украинская красавица - супермодель Алина Байкова - опубликовала в Instagram патриотичный снимок, на котором была запечатлена с флагом родной страны. Девушка позировала в парке, в окружении цветущих деревьев.
На Алине были голубые босоножки на ремешках, декорированные белыми цветами, а флаг она накинула на плечи. Также визажист и мастер по волосам сделали ей эффектный макияж с розовыми тенями и яркой помадой, а также уложили волосы в объемную прическу с легкими локонами.
Фото были сделаны в Америке, где живет Байкова, в рамках одной из ее недавних фотосессий. Поэтому, вероятно, скоро мы увидим много новых снимков от нее в подобном стиле.
Читайте также:
- Заплела "колосок" и надела платье с рюшами: Алина Байкова посетила мероприятие в поддержку Украины
- Надела лук от Виктории Бекхэм: украинская супермодель Алина Байкова на премьере фильма в Нью-Йорке
- Даже на отдыхе в сине-желтом: Алина Байкова восхитила патриотичными образами в Куршевеле