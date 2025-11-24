Какая красивая: супермодель Жизель Бундхен продемонстрировала два образа в Катаре

Жизель Бундхен / © Getty Images

21 ноября в Катаре состоялась церемония награждения премии Fashion Trust Arabia. Среди знаменитостей, которые посетили мероприятие, была одна из самых красивых и высокооплачиваемых моделей в мире — 45-летняя Жизель Бундхен.

Звезда надела на это мероприятие гламурно платье от Valentino из коллекции весна-лето 2026, которое было сшито из блестящей ткани в крупный цветочный принт. Также у наряда были широкие подплечники и глубокое каплеподобное декольте.

Волосы Жизель распустила, сделала лаконичный макияж и дополнила лук золотыми аксессуарами — босоножками с ремешками и небольшим клатчем.

Затем модель появилась на гала-вечере в Музее исламского искусства. Жизель вышла в свет в черном платье от Chanel из коллекции весна-лето 2026, полностью расшитом бисером. Наряд она дополнила украшениями от этого же бренда и туфлями с открытой пяткой.

Напомним, что Жизель Бундхен в феврале 2025-го стала мамой в третий раз. Она родила сына от своего бойфренда — 35-летнего инструктора по джиу-джитсу Хоаким Валенте, с которым встречается с июня 2023 года. Помимо младшего сына бразильянка воспитывает еще двух детей — 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, известного футболиста Тома Брэди.