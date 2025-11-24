- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая красивая: супермодель Жизель Бундхен продемонстрировала два образа в Катаре
Она — редкая гостья на светских меропряитиях, поэтому каждое появление на публике привлекает много внимания.
21 ноября в Катаре состоялась церемония награждения премии Fashion Trust Arabia. Среди знаменитостей, которые посетили мероприятие, была одна из самых красивых и высокооплачиваемых моделей в мире — 45-летняя Жизель Бундхен.
Звезда надела на это мероприятие гламурно платье от Valentino из коллекции весна-лето 2026, которое было сшито из блестящей ткани в крупный цветочный принт. Также у наряда были широкие подплечники и глубокое каплеподобное декольте.
Волосы Жизель распустила, сделала лаконичный макияж и дополнила лук золотыми аксессуарами — босоножками с ремешками и небольшим клатчем.
Затем модель появилась на гала-вечере в Музее исламского искусства. Жизель вышла в свет в черном платье от Chanel из коллекции весна-лето 2026, полностью расшитом бисером. Наряд она дополнила украшениями от этого же бренда и туфлями с открытой пяткой.
Напомним, что Жизель Бундхен в феврале 2025-го стала мамой в третий раз. Она родила сына от своего бойфренда — 35-летнего инструктора по джиу-джитсу Хоаким Валенте, с которым встречается с июня 2023 года. Помимо младшего сына бразильянка воспитывает еще двух детей — 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, известного футболиста Тома Брэди.