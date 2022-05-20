Какая красивая: Тина Кароль в нежном платье-вышиванке появилась на Каннском кинофестивале

Какая красивая: Тина Кароль в нежном платье-вышиванке появилась на Каннском кинофестивале

Артистка выступила на благотворительном вечере "Золотого глобуса" на Каннском кинофестивале.

Вчера, 19 мая, в День вышиванки Тина Кароль приняла участие в благотворительном вечере в поддержку киноиндустрии Украины, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля.

Там Тина появилась в красивом платье-вышиванке от украинского бренда FOBERINI.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Украинская певица была специальной гостьей. Она исполнила свой легендарный хит "Намалюю тобі зорі".

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

"Война — это не блокбастер, это дерзкий беспредел, целью которого является уничтожение нации. Но благодаря мужеству украинского народа, мощной украинской армии, поддержке всего мира в целом и каждого человека отдельно — Украина победит и станет самой мощной страной Европы", — сказала артистка после своего выступления.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

В рамках вечера собрали средства в фонд ICFR в поддержку украинских кинематографистов, а также в фонд DOCU DAYS UA в поддержку киносообщества Украины.

"С 75-м Каннским кинофестивалем и будущим 80-м "Золотым глобусом" мы имеем честь поддержать киносообщество Украины. Нашими общими усилиями мы имеем целью послать мощный месседж мировой индустрии кино и СМИ, чтобы они продолжали объединяться вокруг Украины и продолжать свой вклад любым способом сохранить Украину свободной и демократической", — сказала президент HFPA Хелен Хене, которая проводит ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус".

А на своей странице в Instagram Хелен выложила снимок с Тиной.

"Спасибо Тине Кароль за поддержку нашего мероприятия по сбору средств для украинских кинематографистов", — написала Хене.

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