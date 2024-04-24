Какая красивая: Зендея в цветочном ретро-платье и лубутенах сходила на утреннее шоу

Актриса выглядела хрупко и мило в этом наряде.

Зендея попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на утреннее шоу Good Morning America на телеканале ABC.

В эфире она рассказала о фильме "Соперники", в котором сыграла главную роль.

Для своего появления актриса выбрала милый образ, в котором выглядела очень красиво. На звезде было белое ретро-платье с цветочным желто-зеленым принтом и зелеными полосками от бренда Erdem. Наряд длины миди имел тонкие бретельки и пышную юбку с фатиновым подъюбником.

Зендея / Фото: Getty Images

Зендея дополнила аутфит белыми туфлями на шпильках Christian Louboutin и бриллиантовыми украшениями от Bulgari.

Ей сделали красивую укладку с прикорневым объемом, макияж в нежных оттенках и французский маникюр.

В украинский прокат фильм "Соперники" выходит 25 апреля.

Напомним, ранее Зендея вышла в свет в кислотно-желтом платье с теннисным мячом от бренда Celia Kritharioti.

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