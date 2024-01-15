Какая красотка: бывшая девушка Лео Ди Каприо в платье с глубоким декольте блистала на церемонии

Бывшая подруга Леонардо Ди Каприо появилась на церемонии Critics' Choice Awards в Лос-Анджелесе.
26-летняя актриса и модель Камила Морроне блистала в светской церемонии в длинном белом платье на тонких бретельках и с черным бантом под грудью и длинным подолом с бахромой. Наряд из кутюрной коллекции Chanel сезона весна-лето 2022 отлично сидел на изящной фигуре Камилы.
Девушка распустила свои длинные темные волосы, сделала легкий макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула пухлые губы. Из украшений на Камиле было лишь скромное кольцо с бриллиантов на указательном пальце правой руки.
На церемонии Critics' Choice Awards были замечены Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которая приехала со своей взрослой дочерью.
А актриса Марго Робби произвела фурор образом в красном платье с драпировкой от Balmain. На сцену звезда вышла с режиссером фильма "Барби" Гретой Гервиг, картина удостоилась аж шести наград.
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