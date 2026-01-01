ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
389
1 мин

Какая красотка: Дженнифер Лопес в пикантных костюмах блистала на концерте в Лас-Вегасе

Дженнифер Лопес выступила с фееричным шоу в Лас-Вегасе.

Ольга Кузьменко
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

На днях Джей Ло начала серию своих концертов в Лас-Вегасе, которая продлится до марта и включает в себя 12 выступлений в The Colosseum в Caesars Palace.

Первый концерт стартовал 30 декабря и на нем Дженнифер, как всегда, представила грандиозное шоу, появившись на сцене в роскошных костюмах.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

56-летняя знаменитость вышла на сцену в пикантном нежно-розовом кружевом боди, которое надела с телесными колготами в сетку и ботинками со стразами на шнуровке, украшенными мелкой россыпью камней.

Также звезда блистала перед публикой в черном боди-смокинге с огромным красным цветком на груди и шляпой на голове, также усыпанной стразами и мелкими камнями.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Еще звезда демонстрировала лук в фиолетовом вечернем платье на бретельках с пикантным декольте, высокими перчатками и бахромой на одном из рукавов.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

А также вышла на сцену в костюме, который состоял из лифа и трусов, все это было расшито камнями и сверкало под вспышками софитов, когда Джей Ло танцевала и пела перед собравшейся публикой.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

