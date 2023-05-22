Какая красотка: Дженнифер Лоуренс вышла на дорожку в алом платье от Christian Dior

Дженнифер Лоуренс вышла на дорожку и позировала фотографам по прибытии на премьеру фильма "Анатомия падения" на 76-м международном кинофестивале в Каннах.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

На дорожку 32-летняя Лоуренс вышла в алом платье от Christian Dior Couture. Платье было на бретельках, подчеркивало талию и спускалось вниз пышной юбкой со шлейфом, под которой было не рассмотреть обувь Дженнифер.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

На шее у актрисы было необычной формы колье, волосы она распустила и сделала легкий макияж. У Лоуренс были не накрашены ногти, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Также актриса посетила фотоколл фильма "Хлеб и розы", где появилась в в кутюрном платье Christian Dior из коллекции весна-лето 2023. Платье-сетку прямого силуэта и без рукавов Дженнифер сочетала с босоножками в тон на каблуках. В этот раз из украшений на ней были часы, серьги с камнями, волосы она собрала в низкий хвост и сделала легкий мейк-ап.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

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