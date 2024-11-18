Какая красотка: Джей Ло в прозрачном платье от любимого бренда приехала на церемонию

Дженнифер Лопес посетила в воскресенье вечером 15-ю церемонию вручения премии Governors Awards в зале Ray Dolby в Лос-Анджелесе.

55-летняя актриса выглядела роскошно в прозрачном платье цвета металлик от Zuhair Murad с отделкой из бисера, подчеркивающем ее фигуру и черным шлейфом сзади. Джей Ло дополнила образ клатчем Tyler Ellis и черными туфлями на каблуках.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Лопес сделала красивую укладку и выразительный макияж, подчеркнув глаза серебристыми тенями и сделав стрелки на веках, а губы накрасила нежно-розовым блеском. В ушах у Дженнифер сверкали серьги с бриллиантами, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

На прошлой неделе, напомним, Джей Ло в платье с высоким разрезом тоже от Zuhair Murad сияла на премьере фильма "Wicked: Чародея".

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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