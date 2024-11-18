Какая красотка: Джей Ло в прозрачном платье от любимого бренда приехала на церемонию

Дженнифер Лопес посетила в воскресенье вечером 15-ю церемонию вручения премии Governors Awards в зале Ray Dolby в Лос-Анджелесе.
55-летняя актриса выглядела роскошно в прозрачном платье цвета металлик от Zuhair Murad с отделкой из бисера, подчеркивающем ее фигуру и черным шлейфом сзади. Джей Ло дополнила образ клатчем Tyler Ellis и черными туфлями на каблуках.
Лопес сделала красивую укладку и выразительный макияж, подчеркнув глаза серебристыми тенями и сделав стрелки на веках, а губы накрасила нежно-розовым блеском. В ушах у Дженнифер сверкали серьги с бриллиантами, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.
На прошлой неделе, напомним, Джей Ло в платье с высоким разрезом тоже от Zuhair Murad сияла на премьере фильма "Wicked: Чародея".
Читайте также:
- Была вся в Dior: Дженнифер Лопес вышла на фотоколл в элегантном черно-белом наряде
- В вязаном платье с американской проймой: Дженнифер Лопес подчеркнула фигуру нарядом
- В трикотажных шортах и кардигане: Дженнифер Лопес появилась в стильном наряде коричневого цвета