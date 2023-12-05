Какая красотка: Джулия Робертс в черном мини-платье блистала на показе фильма

56-летняя Робертс блистала в компании Итана Хоука на премьере своего нового фильма Netflix "Оставь мир позади", который состоялся в Парижском театре в Нью-Йорке.

Джулия вышла на дорожку в черном мини-платье с пайетками, черных плотных колготах, туфлях-лодочках на каблуках и молочно-белом длинном пальто, которое было накинуто на плечи.

Джулия Робертс / Фото: Getty Images

Каштановые волосы актрисы были распущены и накручены красивыми локонами, она сделала макияж и дополнила образ жемчужным длинным ожерельем и серьгами, а также темным маникюром и кольцом на пальце. Выглядела звезда просто потрясающе.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере в Лондоне, Робертс появилась в еще более изысканном наряде. Актриса блистала в костюме от Gucci из коллекции весна-лето 2024, который состоял из мини-шорт и двубортного жакета. Под ним на ней был черный топ в бельевом стиле. А завершила свой образ Джулия гламурными серебристыми туфлями с бахромой из кристаллов.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Итан Хоук и Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Фильм "Оставь мир позади" - апокалиптический триллер о классовых и расовых отношениях в разгар отключения света, вызванного кибератакой. Робертс и Хоук играют супружескую пару в отпуске.

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