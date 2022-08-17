Какая красотка: Хайди Клум в изумрудном платье блистала на красной дорожке

Хайди Клум приняла участие в прямом эфире 17-го сезона America's Got Talent, который состоялся вчера в отеле Sheraton в Пасадене, Калифорния.

Хайди, которая недавно в интервью рассказывала, что ее не нужно дважды просить раздеться перед камерой, затмила всех в роскошном изумрудном платье в пол с глубоким декольте и разрезами, к которому подобрала золотые босоножки на каблуках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

К наряду Клум подобрала массивные серьги с камнями черного, золотого и зеленого цветов, сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза и прическу. Также у звезды был нюдовый маникюр, а на пальцах сверкало несколько золотых колец.

Приехала на мероприятие Хайди Клум в макси-платье на тонких бретельках в цветочный принт, которое дополнила нюдовыми босоножками на каблуках, большими солнцезащитными очками и сумкой с бамбуковыми ручками от Gucci.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Хайди Клум и ее коллега София Вергара блистали в розовых луках на премьере шоу.

София Вергара и Хайди Клум / Фото: Getty Images

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