Какая красотка: Лиз Херли в эффектном платье сходила на выставку с сыном

Мать и сын присутствовали на частном просмотре новой выставки Марио Тестино "Gone Wild" в галерее Hamiltons в Лондоне.

58-летняя Херли была в трикотажном обтягивающем бордово-черном платье с акцентом на декольте и с пуговицами сбоку. К наряду Элизабет подобрала маленький черный клатч и лаковые босоножки на каблуках.

Дэмиан и Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Красивые каштановые волосы Элизабет были распущены и красиво уложены легкими волнами. У нее был насыщенный макияж глаз с пышными ресницами, серьги-кольца в ушах и золотая подвеска в форме сердца на шее. Губы звезда подчеркнула нежно-розовым блеском.

Ее сын Дэмиан был в черном свитере и обтягивающих черных брюках. А также обут в грубые черные ботинки.

Напомним, в прошлом месяце мы видели несколько розовых луком Лиз Херли с разных мероприятий в Лондоне.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

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