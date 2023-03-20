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Какая красотка: Люси Лью сходила на интервью в цветочном платье и с милой розовой сумкой

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
671
Время на прочтение
1 мин
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Какая красотка: Люси Лью сходила на интервью в цветочном платье и с милой розовой сумкой

Люси Лью / Фото: Getty Images

Образ получился действительно очень весенним.

Актрисе Люси Лью 52 года, и выглядит она потрясающе. На днях звезда попала под прицел фотографов, когда направлялась на интервью в студию CBS.

Одета знаменитость была в черное легкое платье миди с крупным цветочным принтом, которое сочетала с черным кардиганом и босоножками. В качестве верхней одежды она выбрала серое пальто с лацканами и золотой фурнитурой.

Обула Люси босоножки на платформах, а вот в руке держала милую гламурную бархатную сумку с круглой золотой ручкой. На глаза она надела солнцезащитные очки, а волосы распустила.

Люси Лью / © Getty Images
Люси Лью / Фото: Getty Images

Активно на публике она стала появляться, поскольку сыграла одну из ключевых ролей в фильме "Шазам! Ярость богов", основанного на комиксах DC.

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Дата публикации
Просмотры
671
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