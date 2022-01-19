Какая красотка: Никола Пельтц позировала перед камерой Бруклина Бекхэма

На днях 27-летняя Никола запостила несколько новых кадров его авторства.

На фотографиях девушка запечатлена крупным планом, одета в черный наряд с вырезом на животе. Одно фото в черно-белом формате, а другое – цветном.

На снимке хорошо видно красивый макияж девушки с легкими стрелками на веках, а также полупрозрачным розовым блеском. Позируя перед камерой, она словно смотрит вдаль. В подписи Никола написала: "Бруклин снял это".

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Недавно Никола Пельтц отпраздновала день рождения, и парень преподнес ей очень необычный подарок. Бруклин удивил Николу, сделав новую татуировку "молитвы Джины" (любимой бабушки Николы, которая умерла в день рождения Пельтц два года назад). Этот поступок парня очень растрогал Николу.

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