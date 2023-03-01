Какая красотка: Шарлиз Терон с новой прической и в платье с прозрачной юбкой посетила показ Dior

47-летняя актриса Шарлиз Терон была среди звездных гостей показа. Она появилась на публике в кремово-белом платье, расшитом бисером без рукавов поверх которого набросила прямое черное пальто и обула грубые ботинки. В руках у Шарлиз была маленькая черная сумка на короткой ручке от Dior.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Актриса уложила свои белокурые волосы в стильную укладку, сделала легкий вечерний макияж и надела небольшие серьги. Сидя в зале, где проходил показ, Терон сбросила пальто с одного плеча, чтобы выглядеть более сексуально и позировала перед камерами фотографов.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Хочется отметить, как освежает актрису белый цвет волос. В разные периоды своей жизни Терон много экспериментировала с цветом была и черной и шоколадной, но белый цвет ей подходит больше всего.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

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