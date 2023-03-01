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Какая красотка: Шарлиз Терон с новой прической и в платье с прозрачной юбкой посетила показ Dior

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
353
Время на прочтение
1 мин
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Какая красотка: Шарлиз Терон с новой прической и в платье с прозрачной юбкой посетила показ Dior

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

В Париже отгремел модный показ Christian Dior сезона осень-зима 2023-2024, который посетили многие знаменитости.

47-летняя актриса Шарлиз Терон была среди звездных гостей показа. Она появилась на публике в кремово-белом платье, расшитом бисером без рукавов поверх которого набросила прямое черное пальто и обула грубые ботинки. В руках у Шарлиз была маленькая черная сумка на короткой ручке от Dior.

Шарлиз Терон / © Getty Images
Шарлиз Терон / Фото: Getty Images
Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Актриса уложила свои белокурые волосы в стильную укладку, сделала легкий вечерний макияж и надела небольшие серьги. Сидя в зале, где проходил показ, Терон сбросила пальто с одного плеча, чтобы выглядеть более сексуально и позировала перед камерами фотографов.

Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press
Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Хочется отметить, как освежает актрису белый цвет волос. В разные периоды своей жизни Терон много экспериментировала с цветом была и черной и шоколадной, но белый цвет ей подходит больше всего.

Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press
Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
353
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