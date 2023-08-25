Какая красотка: Тина Кунаки похвасталась фигурой в черном бикини

26-летняя французская модель позирует на снимке, опубликованном в Instagram, в черном бикини и плавках. Она поливает себя из душа, стоя возле моря. Лица Тины не видно, к камере она запечатлена задом.

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

В фотоблоге девушки можно найти множество фотографий Тины на пляже. Это место она обожает и часто проводит там время с друзьями. А недавно Кунаки блеснула фигурой в обтягивающем белом платье.

Откровенных снимков в блоге бывшей жены французского актера тоже хоть отбавляй. Со своими подписчиками Тина в этом плане предельно откровенна. А вот свою дочь Амазони, которую она родила от Касселя в 2019 году вообще никогда не показывает.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / Фото: Getty Images

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