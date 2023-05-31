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Какая милая девочка: Эмили Ратажковски показала свои детские фотографии

Дата публикации
Просмотры
287
Время на прочтение
1 мин
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Какая милая девочка: Эмили Ратажковски показала свои детские фотографии

Эмили Ратажковски показала свои детские фотографии / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Американская топ-модель заглянула в старые фотоальбомы и решила показать фолловерам, как выглядела в детстве.

Эмили Ратажковски в Instagram Stories устроила фотоспам в виде своих детских фотографий. Снимки 31-летняя звезда никак не подписала.

Эмили Ратажковски в детстве / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / Фото: Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Некоторые снимки, возможно, были сделаны на Хэллоуин, ведь Эмили позировала в шапке-голове медведя и в образе Клеопатры с котом в руках.

Эмили Ратажковски в детстве / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / Фото: Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Как видим, в детстве будущая звезда подиумов носила каре.

Эмили Ратажковски в детстве / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / Фото: Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / Фото: Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски в детстве / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, недавно Эмили Ратажковски решила вспомнить, как выглядела во время беременности, и показала архивные снимки, на которых запечатлена обнаженной.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

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Дата публикации
Просмотры
287
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