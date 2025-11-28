Какая милая девочка: певец Робби Уильямс впервые вышел на публику с 13-летней дочерью

Робби Уильямс, Айда Филд и их дочь Тедди / © Getty Images

Реклама

Британский певец Робби Уильямс и его жена Айда Филд решились наконец-то появится на красной дорожке со своей старшей дочерью Теодорой Роуз, которую они ласково называют Тедди.

Семья посетила мировую премьеру рождественского фильма Tinsel Town в кинотеатре в Лондоне. Но главной звездой мероприятия стала очаровательная 13-летняя Тедди, которая очень похожа на своего знаменитого отца и к тому настоящая красава. Она появилась на премьере в лаконичном платье изумрудного оттенка, которое дополнила черной укороченной шубой из эко-меха и туфлями с ремешками и темным мысом. Волосы Тедди были накручены в объемные локоны, что делало девочку еще более очаровательной.

Робби Уильямс, Айда Филд и их дочь Тедди / © Getty Images

А вот на мероприятии дочь певца появилась, поскольку сыграла в фильме одну из ролей. Тедди пошла по стопам родителей и похоже тоже начала строить карьеру в шоу-бизнесе. Ранее Уильямс и Филд строго следила за тем, чтобы оградить детей от внимания и поклонники даже не знали, как выглядят дети звездной пары.

Реклама

Напомним, что также у пары есть еще трое детей: сын Чарлтон Валентин, дочь Колетт Джозефин, которую выносила суррогатная мать, и еще один сын Бо Бенидикт Энтовен, тоже рожден благодаря сурогатной матери.